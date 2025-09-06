Італія

Жан-Даніель Акпа-Акпро поповнив склад "джаллоблу".

Центральний півзахисник Жан-Даніель Акпа-Акпро підписав контракт із Вероною, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 32-річним івуарійцем розраховано до кінця червня 2026 року. До липня 2025-го права на гравця належали Лаціо, звідки він пішов на правах вільного агента.

Сезони-2023/24 і 2024/25 Акпа-Акпро провів у оренді в Монці, взявши участь у 33-х матчах Серії А. Протягом кампанії-2022/23 Жан-Даніель відзначився одним голом і одним асистом у 24-х поєдинках чемпіонату Італії за Емполі (оренда). На рахунку івуарійця ідентична кількість результативних дій у 55-ти матчах за столичний клуб із вересня 2020 року.

Раніше центральний півзахисник також виступав за Салернітану й Тулузу (вихованець).

За збірну Кот-д'Івуару Акпа-Акпро провів 17 матчів (2014-2021).