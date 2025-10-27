Тренер Жирони заявив про серйозні амбіції в турнірі напередодні матчу проти Констансії
Мічел, Getty Images
27 жовтня 2025, 17:59
Мічел наголосив на важливості Кубка Іспанії для його команди, заявивши, що каталонці прагнуть просунутися по турнірній сітці якомога далі. Ця заява пролунала на прес-конференції напередодні матчу першого раунду Кубка проти клубу Констансії, який виступає у значно нижчому дивізіоні.
Незважаючи на статус Жирони фаворита у цьому матчі, Мічел закликав до повної концентрації та поваги до суперника, щоб уникнути несподіваного результату, які часто трапляються в кубкових змаганнях.
"Ми хочемо дійти якомога далі в Кубку. Це змагання, яке нам дуже подобається, і ми хочемо бути його частиною", – заявив Мічел.
Тренер підтвердив, що у майбутньому матчі відбудеться ротація складу, і гравці, які мали менше ігрового часу в чемпіонаті, отримають свій шанс.
"У нас є 25 гравців у складі, і всі вони готові грати... Ми повинні показати свій найкращий рівень, незалежно від того, хто вийде на поле", – підсумував наставник.