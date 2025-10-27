Італія

Тренер Жирони заявив про серйозні амбіції в турнірі напередодні матчу проти Констансії

Мічел наголосив на важливості Кубка Іспанії для його команди, заявивши, що каталонці прагнуть просунутися по турнірній сітці якомога далі. ​Ця заява пролунала на прес-конференції напередодні матчу першого раунду Кубка проти клубу Констансії, який виступає у значно нижчому дивізіоні. ​

Незважаючи на статус Жирони фаворита у цьому матчі, Мічел закликав до повної концентрації та поваги до суперника, щоб уникнути несподіваного результату, які часто трапляються в кубкових змаганнях. ​

"Ми хочемо дійти якомога далі в Кубку. Це змагання, яке нам дуже подобається, і ми хочемо бути його частиною", – заявив Мічел.

Тренер підтвердив, що у майбутньому матчі відбудеться ротація складу, і гравці, які мали менше ігрового часу в чемпіонаті, отримають свій шанс.

"У нас є 25 гравців у складі, і всі вони готові грати... Ми повинні показати свій найкращий рівень, незалежно від того, хто вийде на поле", – підсумував наставник.