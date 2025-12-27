Італія

Форвард за два з половиною роки так і не знайшов собі місця в Неаполі.

Марокканський нападник Валід Шеддіра свого часу на тлі вдалого для його країни виступу на чемпіонаті світу-2022 в Катарі перейшов до Наполі з Барі за 3 млн євро влітку 2023 року.

Однак за "Партенопеї" 27-річний виконавець зрештою провів усього два матчі, тоді як останні роки його кар’єри супроводжують оренди до Фрозіноне, каталонського Еспаньйола та Сассуоло, де він і перебуває станом на зараз.

Утім, "нероверді" також зуміли забезпечити гравцю лише 242 хвилини в 13 матчах цього сезону, за які він устиг забити один гол.

Такою ігровою практикою представники футболіста та Наполі залишаються незадоволеними, тож цілком імовірно, що річна оренда зрештою скоротиться до вдвічі.

Тим часом фріульський Удінезе зі свого боку готовий запропонувати кращі ігрові умови, а також після проходження піврічної оренди в другій частині сезону розгляне опцію викупу за запропоновані 3,5 млн євро.