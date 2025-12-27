Італія

Але гравець усе одно залишається перспективним.

Аргентинський нападник Беньямін Домінгес влітку минулого року обрав для початку європейської частини кар’єри італійську Болонью, яка погодилась заплатити за нього 4 млн євро Хімнасії.

Проте нині вже 22-річний виконавець за цей час відіграв лише 37 матчів, забив чотири голи та віддав чотири гольові передачі, і в поточному сезоні перебуває далеко від потрапляння до стартового складу.

Усе це підштовхнуло футболіста зрештою повідомити клуб про бажання змінити робочу атмосферу вже цієї зими, тож його агенти наразі активно працюють над пошуком імовірних варіантів продовження кар’єри.

На рахунку Домінгеса дев’ять матчів (291 хвилина) та один гольовий пас у поточній кампанії.