Український форвард залишився на лаві для запасних на гру чемпіонату Італії.
Артем Довбик, Getty Images
29 жовтня 2025, 19:07
У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Рома прийматиме на власному полі Парму.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, український форвард "вовків" Артем Довбик розпочинатиме матч на лаві для запасних.
Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні, Ндіка — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Суле, Дібала — Фергюсон
Запасні: Васкес, Голліні, Цимікас, Ренш, Жулковські, Сангаре, Гіларді, Бальданці, Пізіллі, Пеллегріні, Ель-Айнауї, Бейлі, Довбик, Ель-Шаараві
Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Валенті — Ордоньєс, Серенсен, Естевес, Бернабе, Брітшгі — Кутроне, Пеллегріно
Запасні: Корві, Рінальді, Левік, Ндіає, Тройло, Трабуккі, Ернані, Кремаскі, Плікко, Чарді, Алмквіст, Бегич, Джурич, Бенедичак, Кардіналі
Матч Рома — Парма
розпочнеться у середу, 29 жовтня, о 19:30 за київським часом.