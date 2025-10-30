Італія

Форвард Роми та збірної Ірландії повторно пошкодив зв’язки, терміни відновлення визначать найближчим часом.

Нападник Роми та національної збірної Ірландії Еван Фергюсон зазнав травми та вибув на тривалий період. Як повідомляє італійський журналіст Альфредо Педулла, обстеження гравця виявило розтягнення зв’язок правої щиколотки.

Медичний штаб римського клубу оцінює ступінь пошкодження, після чого буде визначено точні терміни повернення футболіста до гри. Відомо, що Фергюсон вже мав аналогічну травму у січні цього року, через яку пропустив близько місяця.

Інцидент стався під час матчу Серії А проти Парми — ірландець залишив поле вже на початку зустрічі, поступившись місцем Леону Бейлі. Згодом на заміну вийшов Артем Довбик, який на 73-й хвилині забив переможний гол.

У поточному сезоні Фергюсон провів за Рому 10 матчів у всіх турнірах та відзначився одним результативним пасом.