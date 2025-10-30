Франція

Парижани хочуть скористатися конфліктом в Реалі.

Французький ПСЖ хоче оформити трансфер вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, бразилець не відчуває себе комфортно в Реалі після призначення на посаду головного тренера команди Хабі Алонсо, тому серйозно розглядає можливість зміни клубної прописки.

Зазначається, що цією ситуацією має намір скористатися ПСЖ, який не один рік мріє про придбання Вінісіуса.

Чинна трудова угода гравця з "вершковими" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 150 млн. євро.

Цього сезону Вінісіус відіграв за Реал 13 матчів, забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.