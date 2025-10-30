Італія

Хороші новини для Ківу.

Тюрам (по центру) на сьогоднішньому тренуванні Інтера, getty images

Нападник міланського Інтера Маркюз Тюрам готовий повернутися на футбольне поле після пошкодження. Про це повідомляє журналіст Даніеле Марі.

За інформацією джерела, французький форвард повністю відновився після травми задньої поверхні стегна та вже тренується у загальній групі команди.

Він буде готовий вийти на полу у найближчому матчі "нерадзуррі" проти Верони в рамках десятого туру італійської Серії А.

Нагадаємо, Тюрам отримав пошкодження у матчі 2-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з празькою Славією (3:0) і з того часу був поза грою.