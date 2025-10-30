Італійський тренер обрав туринський проєкт, керуючись спортивними амбіціями, а не розміром окладу.
Лучано Спаллетті, getty images
30 жовтня 2025, 21:35
Італійський фахівець Лучано Спаллетті, який прийняв пропозицію очолити туринський Ювентус, мав можливість продовжити кар'єру в інших чемпіонатах.
Як повідомляє інсайдер Фабриціо Романо, Спаллетті відхилив пропозиції від клубу Англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест та саудівського Аль-Іттіхада.
За інформацією джерела, варіант із Ноттінгем Форест був фінансово вигіднішим для тренера, ніж контракт із б’янконері. Однак, Спаллетті відмовився від роботи з лісниками через їхнє складне турнірне становище. Аналогічно було відхилено пропозицію і з чемпіонату Саудівської Аравії.
Нагадаємо, досвідчений італійський спеціаліст підписав угоду з Юве до 30 червня 2026 року.