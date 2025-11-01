Нікола Дзаніоло, Getty Images
01 листопада 2025, 17:55
Удінезе вдома переміг Аталанту(1:0). Єдиний гол у матчі забив Нікола Дзаніоло.
Цікаво, що півзахисник відзначився у воротах своєї колишньої команди.
Удінезе — Аталанта 1:0
Гол: Дзаніоло, 40
Удінезе: Окоє — Бертола (Пальма, 75), Кабаселе, Соле — Дзанолі (Ехізібуе, 76), Еккеленкамп (Байо, 69), Карлстрем, Атта, Камара — Дзаніоло (Пйотровські, 69), Букса (Саррага, 86)
Аталанта: Карнезеккі — Коссуну (Брешіаніні, 85), Гін, Джимсіті — Дзаппакоста, Едерсон, Пашалич, Залевські (Де Кетеларе, 77) — Самарджич (Белланова, 77), Сулемана (Лукман, 59) — Скамакка (Крстович, 59)
Попередження: Камара — Крстович, Кетеларе, Едерсон