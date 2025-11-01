Італія

Мілінкович-Савіч стає героєм матчу, відбивши пенальті.

Неаполітанська команда втратила очки вдруге за чотири останні зустрічі та дає шанс конкурентам. У Наполі 22 очки, і якщо у неділю Рома з Артемом Довбиком обіграє Мілан, римляни стануть лідерами з 24 пунктами. Комо продовжує дивувати – 17 очок і п'яте місце.

Для Наполі матч почався з позитивних новин: Станіслав Лоботка повернувся на лаву запасних, а Амір Ррахмані вийшов у стартовому складі вперше за два місяці. Також до складу повернулися Расмус Хойлунд та Скотт Мактоміней. Утім, Ромелу Лукаку, Алекс Мерет та Кевін Де Брюйне залишилися поза грою.

Матч розпочався активно: удар Максенса Какерета з льоту був точно в руки Вані Мілінковича-Савіча, а Альваро Мората заробив пенальті, проте сербський голкіпер парирував удар. В останніх десяти пенальті Серії А Мілінкович-Савіч відбив шість — тепер і цей.

Наполі зазнав проблем: Біллі Гілмор залишив поле через м'язову проблему, а Леонардо Спінаццола отримав травму під час перерви. На заміну вийшли Елджіф Елмас та Мігель Гутьєррес, обидва намагалися загострити гру, але безрезультатно.

Комо також створив кілька небезпечних моментів: Ррахмані відбив удар Морати головою з восьми метрів, а Хойлунд не зміг використати пас Політано, і м’яч відправився прямо в руки воротаря.

Матч завершився без голів, і Наполі втримав очко завдяки блискучій грі Мілінковича-Савіча та надійній обороні.

Наполі — Комо 0:0

Наполі: Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Спінаццола (Гутьєррес, 46) — Ангісса, Гілмор (Ельмас, 38), Мактоміней — Політано (Лукка, 87), Гойлунн (Лоботка, 87), Нерес (Ланг, 73)

Комо: Бюте — Смолчич (Пош, 71), Рамон, Кемпф (Карлос, 8), Вальє — Какере (Да Кунья, 71), Перроне — Аддай (Дувікас, 82), Пас, Діао — Мората (Родрігес, 82)

Попередження: Ангісса, Політано, Ельмас — Перроне, Смолчич