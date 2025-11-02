Італія

Після стартового голу команди пішли на справжню футбольну бурю з травмами та голами.

У неділю, 2 листопада, у Пармі відбувся матч Серії А між Пармою та Болоньєю, який запам’ятався неймовірно швидким голом.

Парма відкрила рахунок вже на 12-й секунді: довгий пас Зайона Сузукі знайшов Адріана Бернабе, і півзахисник забив на добиванні з 12 метрів. Це став лише третій найшвидший гол в історії Серії А.

Болонья зуміла відновити рівновагу на полі: спочатку Сантьяго Кастро зрівняв рахунок після пасу Ріккардо Орсоліні, а згодом дубль Кастро та гол Хуана Міранди у доданий час принесли гостям перемогу 3:1.

Парма — Болонья 1:3

Голи: Бернабе, 1 - Кастро, 17, 67, Міранда, 90+2

Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті (Ндіає, 40), Валенті — Ордоньєс, Бернабе, Кейта, Естевес (Серенсен, 24), Брітшгі — Пеллегріно (Кутроне, 78), Бенедичак (Джурич, 78)

Болонья: Скорупські — Гольм, Лукумі, Геггем, Міранда — Фройлер (Моро, 56), Побега — Орсоліні (Камб'ягі, 82), Одгор (Фаббіан, 72), Роу (Бернардескі, 82) — Кастро (Даллінга, 72)

Попередження: Ордоньєс, Валенті — Кастро

Вилучення: Ордоньєс, 35Ордоньєс, 35 — Камб'ягі, 87