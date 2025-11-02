Італія

Павлович забив єдиний м’яч, а Дібала не реалізував пенальті для римлян.

2 листопада в рамках 10 туру Серії А відбувся поєдинок між Міланом та Ромою, який завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол зустрічі забив Павлович на 39-й хвилині після передачі Рафаела Леау — захисник холоднокровно замкнув атаку та відкрив рахунок. Мілан мав кілька гострих моментів на початку другого тайму завдяки Нкунку та Леау, проте не зміг їх реалізувати.

У другій половині Рома мала кілька нагод для взяття воріт: небезпечно пробували Пеллегріні, Бейлі та Дібала, однак надійно діяв Майк Меньян, не дозволивши суперникам зрівняти рахунок. На 82-й хвилині вовки могли зрівняти рахунок завдяки пенальті, проте Дібала не реалізував його.

Українець Артем Довбик вийшов на поле на 77-й хвилині, результативними діями не відзначився. Його оцінка від sofascore — 6.5.

Мілан — Рома 1:0

Гол: Павлович, 39

Мілан: Меньян — Де Вінтер, Габбія, Павлович — Салемакерс (Атекаме, 88), Фофана, Модрич, Річчі, Бартезагі — Нкунку (Лофтус-Чік, 84), Леау (Томорі, 90)

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо (Цимікас, 84) — Челік (Довбик, 77), Крістанте, Коне, Ель-Айнауї (Пеллегріні, 52), Веслі — Суле (Бейлі, 51), Дібала (Бальданці, 84)

Попередження: Фофана, — Веслі, Челік, Ермосо, Манчіні