Тренер Мілана прокоментував непросту перемогу над Ромою в десятому турі Серії А.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі поділився враженнями після мінімальної перемоги своєї команди над Ромою (1:0) у матчі десятого туру чемпіонату Італії.

"У перші 35 хвилин Рома абсолютно заслужено могла відкрити рахунок, адже ми робили неправильно майже все, що могли. Це також було пов’язано з величезним тиском, який суперник чинив на нас — ми не могли перейти в атаку", — зазначив Аллегрі.

Тренер пояснив, що зміни в побудові команди допомогли переломити ситуацію на полі.

"Довелося опустити Бартезагі та Де Вінтера глибше, щоб створити більше простору для розвитку гри. Після того як ми повели в рахунку, почали діяти впевненіше в обороні й перейшли на схему з чотирма півзахисниками", — додав фахівець.

Аллегрі також підкреслив, що у другому таймі Мілан грав набагато впевненіше.

"Ми вийшли на другий тайм з правильним настроєм і мали можливості подвоїти перевагу. Потім Рома вирівняла гру, але практично не створювала явних гольових моментів", — підсумував головний тренер россонері.

