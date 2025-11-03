Іспанія

Господарі ще в першому таймі зняли всі запитання щодо переможця.

Увечері 2 листопада відбувся матч 11-го туру чемпіонату Іспанії, в якому Бетіс упевнено переміг Мальорку з рахунком 3:0.

Усі три м’ячі були забиті ще до перерви. Дубль оформив Антоні, а третій гол у ворота суперника провів Абде Еззальзулі. Господарі повністю контролювали перебіг подій на полі та не дозволили супернику створити реальну загрозу біля своїх воріт.

Після цієї перемоги Бетіс набрав 19 очок і піднявся на п’яте місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Реал Бетіс — Мальорка 3:0

Голи: Антоні, 10, 34, Еззалзулі, 37

Реал Бетіс: Лопес — Бельєрін, Натан, Бартра, Родрігес (Гомес, 46) — Ло Чельсо (Деосса, 77), Форнальс (Рока, 69), Амрабат — Антоні (Гарсія, 83), Кучо, Еззалзулі

Мальорка: Бергстрем — Маффео, Вальєнт, Кошта, Мохіка — Морланес — Торре (Асано, 64), Дардер (Маскарель, 64) — Раїльйо, Мурікі (Пратс Бастідас, 79), Джозеф

Попередження: Кошта, Маффео, Мохіка