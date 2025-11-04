Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 3 листопада 2025 року.

У матчі 10-го туру Серії А Дженоа здобула свою першу та важливу виїзну перемогу над Сассуоло — 2:1.

Руслан Маліновський розпочав гру у стартовому складі і вже на 18-й хвилині відкрив рахунок точним ударом з-за меж штрафного. Для українця цей гол став першим за Дженоа з травня 2024 року. Щоправда, через отримане на початку гри попередження він пропустить наступний матч проти Фіорентини.

На початку другого тайму Сассуоло зусиллями Доменіко Берарді зрівняв рахунок, але у компенсований час Данк Естігор приніс “грифонам” перемогу. Цей матч став першим для Дженоа після відставки Патріка Вієйра, і команда одразу розпочала новий етап з трьох очок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сассуоло — Дженоа у рамках 10-го туру італійської Серії А-2025/26:



Сассуоло — Дженоа 1:2

Голи: Берарді, 47 - Маліновський, 18, Естігор, 90+3

Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Дойг (Кулібалі, 78) — Торстведт, Матич, Коне (Вранкс, 64) — Берарді (Шеддіра, 78), Пінамонті (Моро, 86), Лор'єнте (Фадера, 64)

Дженоа: Леалі — Маркандаллі (Егілл Еллертссон, 69), Естігор, Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський (Мазіні, 59), Френдруп, Торсбю (Гренбек, 85), Мартін — Олівейра (Мессіас, 60), Коломбо (Екубан, 69)

Попередження: Мухаремович — Маліновський, Маркандаллі, Маркандаллі, Мазіні