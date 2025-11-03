Італія

Український півзахисник відзначився за клуб вперше з травня 2024-го року, але пропустить наступний матч із Фіорентиною через перебір жовтих карток.

У рамках десятого туру італійської Серії А Дженоа вирушила у гості до Сассуоло.

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі "грифонів", але вже на четвертій хвилині він заробив попередження — через це українець пропустить наступну гру проти Фіорентини.

Утім, вже на 18-й хвилині Маліновському вдалося реабілітуватися. Влучним пострілом з-за меж штрафного майданчика Сассуоло українець відкрив рахунок у матчі. Відео цього гола доступно на Football.ua.

Незважаючи на те, що Берарді повернув паритет на табло на початку другого тайму, Естігор вже у компенсований час вирвав для Дженоа перемогу з рахунком 2:1. Таким чином, "грифони" розпочинають свій шлях вже без Патріка Вієйра на чолі з трьох набраних очок.

Сассуоло — Дженоа 1:2

Голи: Берарді, 47 - Маліновський, 18, Естігор, 90+3

Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Ідзес, Мухаремович, Дойг (Кулібалі, 78) — Торстведт, Матич, Коне (Вранкс, 64) — Берарді (Шеддіра, 78), Пінамонті (Моро, 86), Лор'єнте (Фадера, 64)

Дженоа: Леалі — Маркандаллі (Егілл Еллертссон, 69), Естігор, Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський (Мазіні, 59), Френдруп, Торсбю (Гренбек, 85), Мартін — Олівейра (Мессіас, 60), Коломбо (Екубан, 69)

Попередження: Мухаремович — Маліновський, Маркандаллі, Маркандаллі, Мазіні