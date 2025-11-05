Італія

Півзахисник Наполі отримав нагороду за забитий м'яч у ворота Інтера.

Пресслужба італійської Серії А офіційно оголосила переможця нагороди за найкращий гол у чемпіонаті за підсумками жовтня.

Найкращим голом місяця став точний удар центрального півзахисника Наполі Скотта Мактомінея у матчі проти Інтера, що відбувся 25 жовтня.

У вирішальному епізоді шотландський футболіст майстерно завершив атаку свого клубу ударом з-за меж штрафного майданчика, точно відправивши м'яч у дальній нижній кут. Саме цей момент уболівальники обрали найкращим, голосуючи на офіційних сторінках Серії А у соцмережах.

ВІДЕО ГОЛА:

Scott McTominay's stunning strike is the @IliadItalia Goal of the Month for October 👏🏆 pic.twitter.com/VQW3jVLvvq — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 5, 2025

Мактоміней випередив конкурента за нагороду — хавбека Комо Ніко Паса, який відзначився ефектним ударом у кут воріт Ювентуса.

Для Скотта Мактомінея це перша подібна відзнака у складі Наполі, до якого він приєднався минулого сезону та став найкращим гравцем чемпіонату Італії.