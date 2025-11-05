Півзахисник Наполі отримав нагороду за забитий м'яч у ворота Інтера.
Скотт Мактоміней, Серія А
05 листопада 2025, 18:58
Пресслужба італійської Серії А офіційно оголосила переможця нагороди за найкращий гол у чемпіонаті за підсумками жовтня.
Найкращим голом місяця став точний удар центрального півзахисника Наполі Скотта Мактомінея у матчі проти Інтера, що відбувся 25 жовтня.
У вирішальному епізоді шотландський футболіст майстерно завершив атаку свого клубу ударом з-за меж штрафного майданчика, точно відправивши м'яч у дальній нижній кут. Саме цей момент уболівальники обрали найкращим, голосуючи на офіційних сторінках Серії А у соцмережах.
ВІДЕО ГОЛА:
Мактоміней випередив конкурента за нагороду — хавбека Комо Ніко Паса, який відзначився ефектним ударом у кут воріт Ювентуса.
Для Скотта Мактомінея це перша подібна відзнака у складі Наполі, до якого він приєднався минулого сезону та став найкращим гравцем чемпіонату Італії.