Італія

Маліновський залишився без тренера.

Дженоа відправило у відставку французького фахівця Патріка Вієйра з посади головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт "грифонів".

"Клуб хотів би подякувати тренеру та його співробітникам за відданість і професіоналізм, які вони проявили протягом своєї роботи, і бажає їм усього найкращого в майбутній кар'єрі.