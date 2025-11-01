Маліновський залишився без тренера.
Патрік Вієйра, getty images
01 листопада 2025, 14:05
Дженоа відправило у відставку французького фахівця Патріка Вієйра з посади головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт "грифонів".
"Клуб хотів би подякувати тренеру та його співробітникам за відданість і професіоналізм, які вони проявили протягом своєї роботи, і бажає їм усього найкращого в майбутній кар'єрі.
Технічне керівництво першою командою тимчасово доручено пану Роберто Мурджіті, якому допомагатиме пан Доменіко Кришіто", — йдеться в заяві клубу.
Дженоа зараз посідає останнє місце в чемпіонаті Італії з трьома очками після дев'яти зіграних матчів. Генуезці тричі зіграли внічию і зазнали шести поразок.
Вієйра очолив Дженоа в листопаді минулого року. На той момент "грифони" йшли на 17-му місці в таблиці, але в підсумку фінішували 13-и в Серії А.