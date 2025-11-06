Бразильський нападник Джоване вразив скаутів яскравим стартом у Серії А.
Джоване Getty Images
06 листопада 2025, 13:55
Низка топ-клубів Європи, включаючи Мілан, Наполі та дортмундську Боруссію, розпочали активне стеження за 21-річним бразильським форвардом Верони Джоване.
Гравець, який перейшов до італійського клубу з Корінтіанса лише чотири місяці тому на правах вільного агента, став одним із головних відкриттів сезону в Серії А. Його стрімкий прогрес не залишився непоміченим.
За даними ESPN Brazil, скаути Мілана та Дортмунда були присутні на останньому матчі Верони проти Інтера, де Джоване відзначився ефектним голом. Завдяки своїй здатності грати на будь-якому фланзі атаки, технічному хисту та швидкості, Джоване вважається сучасним універсальним нападником.
У 12 матчах цього сезону він записав на свій рахунок один гол та три асисти, а також лідирує в Серії А за кількістю успішних обіграшів (14).
Верона, усвідомлюючи цінність свого активу, вже встановила на бразильця цінник у розмірі 30 мільйонів євро, що є неймовірним зростанням вартості для гравця, який дістався клубу безкоштовно.
Очікується, що боротьба за форварда розгорнеться вже у зимове трансферне вікно.