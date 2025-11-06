Італія

Бразильський нападник Джоване вразив скаутів яскравим стартом у Серії А.

Низка топ-клубів Європи, включаючи Мілан, Наполі та дортмундську Боруссію, розпочали активне стеження за 21-річним бразильським форвардом Верони Джоване.

​Гравець, який перейшов до італійського клубу з Корінтіанса лише чотири місяці тому на правах вільного агента, став одним із головних відкриттів сезону в Серії А. Його стрімкий прогрес не залишився непоміченим. ​

За даними ESPN Brazil, скаути Мілана та Дортмунда були присутні на останньому матчі Верони проти Інтера, де Джоване відзначився ефектним голом. ​Завдяки своїй здатності грати на будь-якому фланзі атаки, технічному хисту та швидкості, Джоване вважається сучасним універсальним нападником.

У 12 матчах цього сезону він записав на свій рахунок один гол та три асисти, а також лідирує в Серії А за кількістю успішних обіграшів (14).

Верона, усвідомлюючи цінність свого активу, вже встановила на бразильця цінник у розмірі 30 мільйонів євро, що є неймовірним зростанням вартості для гравця, який дістався клубу безкоштовно.

Очікується, що боротьба за форварда розгорнеться вже у зимове трансферне вікно.