Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.

Італійський Наполі у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти франкфуртського Айнтрахта на власному полі (0:0).

Єдиний матч у першій частині туру, який минув геть без голів, хоча підстав для цього й не було.

"Партенопеї" переважали суперників за рівнем залученості до атаки, але свого так і не досягли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Айнтрахт Франкфурт у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Наполі — Айнтрахт Франкфурт 0:0

Наполі: Мілінковіч-Савич — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Гутьєррес — Ангісса, Лоботка (Ланг, 74), Мактоміней — Політано (Нерес, 65), Гойлунн, Ельмас

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Коллінз, Кох, Теат — Крістенсен, Шаїбі, Ларссон (Скірі, 79), Браун — Гетце, Баоя (Кнауфф, 65) — Буркардт

Попередження: Ррахмані