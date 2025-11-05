Італія

Італійські гранди завершили купівлю свого стадіону у міста та підтвердили плани щодо його знесення.

Мілан та Інтер завершили купівлю свого стадіону та підтвердили плани щодо його знесення й заміни ареною місткістю 71 500 глядачів.

Знесення Сан-Сіро, який вважається одним із найпрестижніших футбольних стадіонів світу, обговорюється вже багато років, оскільки його стан з часом погіршується.

Тепер два клуби, які ділять стадіон з 1947 року, сплатили міській раді 197 мільйонів євро, щоб отримати контроль над спорудою та навколишньою землею, що, за їхніми словами, є ознакою спільних амбіцій щодо довгострокового успіху.

Новий стадіон матиме приблизно на 4000 місць менше, ніж нинішній Сан-Сіро, і його спроектують фірми, якими керують сер Норман Фостер і Девід Маніка, які відіграли вирішальну роль у плануванні нового стадіону Вемблі.