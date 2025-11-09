Італія

Новоспечений наставник Ювентуса приєднався до елітного списку легендарних тренерів чемпіонату Італії

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті досягнув історичної позначки у 1000 очок у матчах Серії А. Це сталося після нічиєї у туринському дербі з Торіно в 11-му турі чемпіонату Італії (0:0).

66-річний фахівець став лише п’ятим тренером, якому підкорився такий результат. До нього рубіж у 1000 очок долали Джованні Трапаттоні, Нерео Рокко, Нільс Лідгольм та Массіміліано Аллегрі.

Показник враховує усі матчі Спаллетті в елітному дивізіоні, включно з технічними перемогами.

Для досвідченого італійського спеціаліста, який очолював Емполі, Сампдорію, Удінезе, Рому, Інтер, Наполі та тепер Ювентус, це ще одне досягнення у тренерській кар'єрі.