Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 8 листопада 2025 року.

У матчі 11-го туру італійської Серії А Мілан не втримав комфортну перевагу та зіграв унічию з Пармою — 2:2 на стадіоні Енніо Тардіні.

Команда Массіміліано Аллегрі вдало розпочала зустріч: уже на 12-й хвилині Алексіс Салемакерс відкрив рахунок після пасу Крістофера Нкунку, а згодом бельгієць заробив пенальті, який реалізував Рафаель Леау — 2:0.

Втім, Парма відповіла ще до перерви — Адріан Бернабе потужним ударом скоротив відставання. У другому таймі господарі перехопили ініціативу, і на 52-й хвилині Енріко Дельпрато точним ударом головою зрівняв рахунок.

Наприкінці матчу обидві команди мали нагоди вирвати перемогу, однак блискуча гра воротарів зберегла паритет.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Парма — Мілан у рамках 11-го туру італійської Серії А-2025/26:

Парма — Мілан 2:2

Голи: Бернабе 45+1, Дельпрато 52 — Салемакерс 12, Леау 25 (пен.)

Парма: Сузукі, Дельпрато, Валенті, Ндіає (Тролло 46), Брітшгі, М. Кейта, Ловік (Валері 68), Соренсен, Бернабе (Ернані 81), Кутроне (Кремаскі 90+1), М. Пеллегріно

Мілан: Маньян, Габбія, Де Вінтер (Атекаме 87), Павлович, Салемакерс, Річчі (Пулішич 70), Модрич, Фофана, Еступіньян (Бартезагі 70), Леау, К. Нкунку (Лофтус-Чік 60)

Попередження: Соренсен 86 — Модрич 70