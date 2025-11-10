Італія

Тренер відзначив прогрес команди після перемоги над Удінезе та підкреслив важливість командної роботи попри кадрові втрати в нападі.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні підбив підсумки матчу 11-го туру Серії А проти Удінезе, в якому його команда здобула перемогу з рахунком 2:0. Наставник відзначив інтенсивність гри, якість комбінацій та помітний прогрес у побудові атак.

"Ми дійсно добре виглядали. Так, наприкінці поєдинку з’явилися помилки через втому, але в цілому це була відмінна гра проти фізично сильної команди. Я задоволений тим, як ми працювали з м’ячем і комбінували.

Це важливий момент. Те, як ми заповнили штрафний майданчик при другому голі, кількома тижнями раніше ще не виглядало так. Команда поступово знаходить нові орієнтири і зовсім інше мислення в атаці.

Ми втратили багато форвардів, і це завжди складність. Але саме це змусило нас шукати інші варіанти. Мені подобається, що атака тепер будується за участю багатьох гравців одночасно.

Ми стали уважніше розігрувати м’яч від захисту і краще диктувати темп. Команда вірить у себе, слідує інструкціям і отримує задоволення від футболу. А коли ти насолоджуєшся грою — ти стаєш сильнішим", — підсумував Гасперіні.

