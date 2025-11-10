Англія

Наставник Манчестер Сіті заявив, що команда не поступатиметься Арсеналу в боротьбі за чемпіонство.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зробив попередження Арсеналу щодо боротьби за титул чемпіона Англії цього сезону. Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

Учора, 9 листопада, Манчестер Сіті впевнено розгромив Ліверпуль з рахунком 3:0 у центральному матчі 11 туру АПЛ. На думку Гвардіоли, ця перемога стала підтвердженням того, що "містяни" залишаються серйозним претендентом на титул і готові нав’язати конкуренцію Арсеналу, який напередодні втратив очки у грі із Сандерлендом (2:2).



"Думаю, ми з Ліверпулем побачили це й подумали: "Ого, Арсенал нарешті втратив очки та пропустив два голи".

Але зрештою ми мусимо перемагати не через це, а тому що віримо в себе — у те, що можемо грати проти чемпіонів Англії та показати, що готові бути на їхньому рівні цього сезону. Ми це довели. Ми це зробили", — сказав Гвардіола.

Матч із Ліверпулем став для Гвардіоли 1000-м у його тренерській кар’єрі. Іспанець назвав перемогу над одним із головних суперників "ідеальним подарунком".

"Дякую гравцям і персоналу за неймовірний подарунок проти найважливішого суперника, з яким ми зустрічалися за час мого перебування тут. Було приємно бачити Вірджила ван Дейка, Енді Робертсона, Мохаммеда Салаха після всіх наших битв. Це був особливий вечір — ще й тому, що на стадіоні були мої діти", — додав наставник Манчестер Сіті.

Після 11 турів АПЛ Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці, скоротивши відставання від лідера Арсенала до чотирьох очок.