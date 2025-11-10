Італія

Колишній півзахисник високо відзначив тактичні рішення Артети та силу складу лондонців.

Експівзахисник Арсеналу, а нині головний тренер Комо Сеск Фабрегас дав високу оцінку нинішньому складу лондонців і роботі Мікеля Артети. Він відзначив переміщення Мікеля Меріно в більш атакувальну роль.

"Відмінний хід Мікеля, який висунув Меріно вперед, він справді добре грає в атаці. Ця команда дуже добре борониться. Цього року вони зробили якісний стрибок у фізичній формі. Це багато говорить про міцність цієї команди. Вони голодні в атаці, мають голи, якість, талант. Можливо, Арсенал більше зосереджений на стабільності, контратаках або стандартних положеннях.

Нині у них виняткова команда. Сподіватимемося, що цей рік буде для них вдалим. Команда дуже добре підготовлена, щоб упоратися з кількома цьогорічними турнірами. Я бачу дуже структуровану команду з досвідом та високим рівнем майстерності.

Вони дуже добре зміцнились. Мартін Едегор зараз відсутній, але є Еберечі Езе. Крістіан Москера у захисті, П'єро Інкапіє та Ріккардо Калафьорі, який повертається до гарної форми. Поступово я бачу команду, яка спроможна зробити фурор, — сказав Сеск.

