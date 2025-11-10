Італія

Італійський тренер очолить катарський клуб після остаточного узгодження контракту.

Італійський фахівець Роберто Манчіні повідомив керівництво катарського Ас-Садда про своє рішення прийняти їхню пропозицію. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, сторони вже узгодили всі ключові умови контракту, серед яких — пункт про можливість дострокового розірвання угоди влітку 2026 року.

Очікується, що Манчіні підпише контракт одразу після затвердження необхідних документів.

Це буде новий етап у кар’єрі 60-річного фахівця, який раніше очолював збірну Італії, з якою здобув титул чемпіона Європи у 2021 році.

Останнє його місце роботи — збірна Саудівської Аравії, яку він залишив у жовтні 2024 року та з того моменту перебуває у статусі вільного агента.