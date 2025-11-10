Катарський клуб покращив свою пропозицію, щоб переконати італійського тренера очолити команду.
Роберто Манчіні, Getty Images
10 листопада 2025, 19:30
Катарський клуб Ас-Садд знову розпочав переговори з Роберто Манчіні щодо призначення його головним тренером.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво клубу значно покращило фінансові умови своєї пропозиції, намагаючись переконати італійського фахівця прийняти їхню пропозицію.
Дискусії між сторонами тривають, і Ас-Садд сподівається завершити угоду найближчим часом.
Роберто Манчіні наразі залишається без клубу після відставки з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії, яку він очолював із 2023 року.