Італія

ЦСКА зробив пропозицію щодо 22-річного форварда Етти Ейонга, але іспанський клуб та гравець відповіли відмовою.

Нападник Леванте Етта Ейонг став одним з головних відкриттів Ла Ліги, привернувши увагу європейських грандів.

Як повідомляє Marca, клуб вже отримав і відхилив конкретну пропозицію щодо гравця. Несподіваним претендентом виявився московський ЦСКА, який запропонував за 22-річного камерунця 30 мільйонів євро . Проте, Леванте, і сам гравець відхилили цю пропозицію. Нападник не зацікавлений у переїзді до Росії, попри вигідні фінансові умови.

Цей інтерес лише підкреслює ажіотаж навколо Ейонга, який у 12 матчах поточного сезону забив шість голів та віддав три асисти. Його вибухова швидкість та результативність привернули увагу Барселони та Челсі, які також вступили в боротьбу за гравця. Крім того, за ситуацією стежать Реал Мадрид, Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Попри зростаючий тиск, позиція Леванте залишається твердою: Ейонг цього сезону недоторканний. Власник клубу Хосе Данвіла заявив:

"Ми отримуємо пропозиції щодо нього щодня. Але гравець не буде проданий. Наш пріоритет — залишитися у Ла Лізі, а не заробити грошей".

Складність трансферу також полягає у контракті гравця. Коли Ейонг переходив із Вільярреала до Леванте жовта субмарина зберігла за собою право першого викупу та складну клаузулу про відсоток від майбутнього продажу.