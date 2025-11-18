Італія

Американський нападник може отримати підвищення зарплати до 5,5 млн євро.

Зірковий нападник збірної США Крістіан Пулішич швидко став незамінним гравцем у складі Мілана, що дозволяє клубу спокійно підходити до питання продовження його контракту, який діє до 2027 року. Про це повідомляє Calciomercato.com.

Утім, попри видиму спокійність, переговорний процес наразі затримується. Поточна угода включає односторонню опцію продовження, яку клуб може активувати наприкінці сезону, якщо сторони не домовляться — це той захід, який генеральний директор Джорджо Фурлані готовий застосувати у найгіршому випадку.

Поточна головна мета керівництва "россонері" — це підвищення зарплати Пулішичу з 4,4 млн євро до приблизно 5,5 млн євро на рік за його ключовий внесок у команду. Проте американський хавбек перед підписанням хоче переконатися в амбітних планах італійського клубу щодо майбутньої участі у Лізі чемпіонів.

Як зазначає джерело, Пулішич ретельно оцінював нове бачення клубу після минулого сезону, зокрема прихід нового тренера та амбіції Мілана. Призначення Макса Аллегрі внесло впевненість, проте саме участь у Лізі чемпіонів залишається вирішальним фактором для капітана збірної США.