Італія

Через травму литкового м’яза захисник пропустить матчі Серії А та Ліги чемпіонів.

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані отримав серйозну травму і пропустить найближчі поєдинки своєї команди. У 31-річного футболіста діагностовано розрив литкового м’яза, через що він не зможе допомогти Б’янконері на полі.

Відтак, Ругані точно пропустить матч проти Фіорентини (22 листопада), а також ризикує не зіграти у зустрічах проти Буде-Глімта (25 листопада, Ліга чемпіонів) та Наполі (7 грудня).

У поточному сезоні 31-річний захисник провів сім матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Нагадаємо, що місяць тому Ругані продовжив контракт із Ювентусом до 2028 року.

Ювентус наразі займає шосте місце у Серії А, маючи 19 очок.