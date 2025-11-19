Італія

Французький хавбек провів повне тренування та готовий допомогти команді після місяця поза грою.

Півзахисник Адрієн Рабьо, який є літнім придбанням Мілана, готовий повернутися після травми на поле. Француз провів повне тренування з командою у вівторок і має шанс зіграти у недільному дербі проти Інтера.

Французький хавбек пропустив майже місяць, і його відсутність відчувалася – "россонері" здобули лише дві перемоги та три нічиї у цей період.

Рабьо став ключовим придбанням минулого літа, уклавши вигідну угоду для клубу. Його присутність дала можливість Модричу опуститися на позицію глибокого плеймейкера, створивши ідеальний баланс у центрі поля разом із Ардоном Джашарі.

Нагадаємо, що Мілан після 11 турів розділяє третю сходинку разом з Наполі (по 22 очки).