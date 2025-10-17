Італія

Обидва футболісти травмувалися у розташуванні національних команд.

Мілан зіштовхнеться з кадровими проблемами у найближчих поєдинках. Про це повідомляє L'Équipe та ESPN.

Йдеться про травми півзахисника Адрієна Рабьо та вінгера Крістіана Пулішича, які отримали пошкодження у розташуванні своїх національних команд під час міжнародної паузи.

Пулішич отримав травму в товариському матчі збірної США проти Австралії (2:1), у якому його замінили на 31 хвилині. Найближчим часом 27-річний американець прибуде до Мілана, де пройде додаткове медичне обстеження. Якщо ступінь травми підтвердиться, він пропустить близько місяця.

У той же час Рабьо отримав травму литкового м'яза у матчі відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (3:0). За даними ЗМІ, на відновлення йому знадобиться близько кількох тижнів.

У нинішньому сезоні Пулішич провів вісім матчів, у яких забив шість голів та віддав два асисти. На рахунку Рабьо шість поєдинків та один асист.

У своїх наступних матчах Мілан зустрінеться з Фіорентіною, Пізою, Аталантою, Ромою, Пармою та Інтером.

Після шести турів Мілан набрав 13 очок і посідає третє місце у Серії А, відстаючи від Наполі на два бали.