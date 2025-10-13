Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Незначне пошкодження, але вирішили не ризикувати.

Національна збірна Франції завершує підготовку до матчу четвертого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026 на полі Ісландії.

Напередодні гри стало відомо, що Дідьє Дешам не зможе розраховувати на ще одного основного футболіста.

Після новини про травму нападника Кіліана Мбаппе, надійшла звістка про м’язове пошкодження в центрального півзахисника Адрієна Рабьо.

Футболіст, який відіграв проти Азербайджану 70 хвилин та забив гол безпосередньо перед власною заміною, поскаржився лікарям збірної на проблеми з литкою, і ті дійшли до висновку, що гравцю буде краще уникнути тренування напередодні другого жовтневого матчу та відбути до розташування клубу.

Однак повідомляється, що пошкодження незначне, і на можливу участь гравця в грі Мілана проти Фіорентини найближчими вихідними не має вплинути.