Зрадники.
adrien rabiot, getty images
09 жовтня 2025, 16:17
Півзахисник збірної Франції Адрієн Рабьо висловився про перехід з Марселя до італійського Мілана. Його слова наводить RTL France.
"Я відмінно провів минулий сезон і допоміг Марселю повернутися в Лігу чемпіонів. Звичайно, це стосується не тільки мене, всі в команді доклали чимало зусиль для успіху.
Однак в кінці кінців, як і всі інші в команді, я відчув нерозуміння... і свого роду зраду. Тому я вирішив піти і не жалкую про це", — заявив Рабьо.
Нагадаємо, що Рабьо перейшов до італійського Мілана на фоні скандалу всередині марсельського клубу через бійку в роздягальні 30-річного півзахисника з на той момент партнером по команді Джонатаном Роу після матчу з Ренном.
Раніше мама Рабьо розкритикувала Марсель за подвійні стандарти.