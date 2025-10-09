Франція

Зрадники.

Півзахисник збірної Франції Адрієн Рабьо висловився про перехід з Марселя до італійського Мілана. Його слова наводить RTL France.

"Я відмінно провів минулий сезон і допоміг Марселю повернутися в Лігу чемпіонів. Звичайно, це стосується не тільки мене, всі в команді доклали чимало зусиль для успіху.

Однак в кінці кінців, як і всі інші в команді, я відчув нерозуміння... і свого роду зраду. Тому я вирішив піти і не жалкую про це", — заявив Рабьо.

Нагадаємо, що Рабьо перейшов до італійського Мілана на фоні скандалу всередині марсельського клубу через бійку в роздягальні 30-річного півзахисника з на той момент партнером по команді Джонатаном Роу після матчу з Ренном.

Раніше мама Рабьо розкритикувала Марсель за подвійні стандарти.