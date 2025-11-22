Італія

Легендарний італієць висловився про "Скуадру Адзурру".

Колишній воротар Парми, Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон висловився щодо проблем в італійському футболі. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Італія зараз у перехідному періоді і не знає, який шлях вибрати. Ми розплачуємось за помилки минулого.

Сьогоднішні результати збірної відносяться до двадцятирічної давнини, коли ми спиралися на Буффона, Каннаваро, Тотті. Думали, що вони будуть вічно. Але навіть тоді доводилося переосмислювати технічні та тактичні моделі", — заявив Буффон.