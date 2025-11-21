Італія

Конте не готовий відпускати ключового хавбека, а сам гравець задоволений у Неаполі.

Арсенал зацікавився півзахисником Наполі Скоттом Мактомінеєм, який проводить сильний сезон у Серії A.

Лондонський клуб не єдиний, хто слідкує за 28-річним шотландцем — увагу до нього також проявляють Тоттенгем, Евертон і колишній клуб гравця Манчестер Юнайтед.

TeamTalk повідомляє, що головний тренер неаполітанців Антоніо Конте вважає Мактомінея одним зі стрижневих футболістів команди, тому Наполі оцінює його щонайменше у 80 млн євро та не планує продавати дешевше.

Сам хавбек комфортно почувається в Італії й готовий повернутися до АПЛ лише у разі дійсно особливої пропозиції.

У поточному сезоні Мактоміней зіграв 14 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Контракт футболіста чинний до літа 2028 року.