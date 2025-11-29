Італія

Вірменський півзахисник провів повне тренування та може вийти на поле вже завтра.

Генріх Мхітарян повернувся до роботи в основній групі Інтера й готовий допомогти команді в поєдинку проти Пізи, який відбудеться у неділю. За інформацією Sky, 36-річний півзахисник провів повноцінне тренування у суботу, 29 листопада, а напередодні працював разом із командою і в п’ятницю.

Це означає, що досвідчений вірменський хавбек буде доступний Сімоне Індзагі на наступний матч Серії А. Поки що невідомо, чи готовий Мхітарян одразу виходити в стартовому складі, однак його присутність у заявці вважається практично гарантованою.

Водночас Інтер продовжує нести кадрові втрати: недоступними залишаються Дензел Думфріс, Маттео Дарміан, Раффаеле Ді Дженнаро та Томас Паласіос.

Матч із Пізою стане можливістю для команди перервати неприємну серію — міланці програли два останні поєдинки: дербі з Міланом у чемпіонаті та гру з Атлетіко в Лізі чемпіонів.