Ліга чемпіонів

Тренер Інтера налаштований на позитивний результат у матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко. Він підкреслив, що його команда має продемонструвати правильну реакцію після недавньої поразки у дербі. Нагадаємо, у 12-му турі італійської Серії А "нерадзуррі" мінімально поступилися Мілану з рахунком 0:1.

"Це матч Ліги чемпіонів, і нам необхідно продовжувати свій позитивний рух вперед. Потрібно зберігати позитивний настрій, нав'язати супернику свій футбол, грамотно працювати в опіці та рухати м'яч швидше, ніж це було в неділю", — наводить слова румунського фахівця пресслужба УЄФА.

Окрім цього, Ківу звернув увагу на необхідність більшої холоднокровності у завершальній стадії атак.

Поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Атлетіко та Інтером відбудеться сьогодні, 26 листопада, у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.