Тренер Інтера налаштований на позитивний результат у матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко.
Крістіан Ківу, Getty Images
26 листопада 2025, 11:39
Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу поділився своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко. Він підкреслив, що його команда має продемонструвати правильну реакцію після недавньої поразки у дербі. Нагадаємо, у 12-му турі італійської Серії А "нерадзуррі" мінімально поступилися Мілану з рахунком 0:1.
"Це матч Ліги чемпіонів, і нам необхідно продовжувати свій позитивний рух вперед. Потрібно зберігати позитивний настрій, нав'язати супернику свій футбол, грамотно працювати в опіці та рухати м'яч швидше, ніж це було в неділю", — наводить слова румунського фахівця пресслужба УЄФА.
Окрім цього, Ківу звернув увагу на необхідність більшої холоднокровності у завершальній стадії атак.
Поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Атлетіко та Інтером відбудеться сьогодні, 26 листопада, у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.