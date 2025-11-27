Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 26 листопада 2025 року.

Мадридський Атлетіко у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв міланський Інтер на власному полі (2:1).

Команда Дієго Сімеоне швидко відкрила рахунок у грі та до початку другого тайму втримувала цю перевагу в рівному протистоянні.

Однак Інтер усе ж таки відігрався, після чого довелось чекати аж до компенсованого часу задля розв’язки в цій дуелі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Інтер у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Атлетіко Мадрид — Інтер 2:1

Голи: Альварес, 12, Хіменес, 90+3 — Зелінські, 54

Атлетіко Мадрид: Муссо — Моліна (Пубіль, 59), Хіменес, Ганцко, Руджері (Грізманн, 68) — Сімеоне, Барріос, Кардосо (Гонсалес, 59), Галлагер (Коке, 59) — Альварес, Баена (Серлот, 68)

Інтер: Зоммер — Аканджі, Біссек, Бастоні — Аугусто, Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 72), Зелінські (Сучич, 66), Дімарко (Енріке, 80) — Мартінес (Еспозіто, 72), Бонні (Тюрам, 66)

Попередження: Дімарко