Італія

36-річний футболіст травмував стегно в матчі чемпіонату Італії та повернеться на поле не раніше грудня.

Досвідчений півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян ризикує пропустити від чотирьох до шести тижнів через травму, отриману в матчі 8-го туру чемпіонату Італії проти Наполі.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, ушкодження 36-річного вірменина виявилося серйознішим, ніж очікувалося. Медичне обстеження підтвердило травму стегна, яка потребує тривалої реабілітації.

У поточному сезоні 2025/26 Мхітарян провів вісім матчів за Інтер у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що півзахисник італійського Наполі Кевін Де Брюйне через травму пропустить декілька місяців.