36-річний футболіст травмував стегно в матчі чемпіонату Італії та повернеться на поле не раніше грудня.
Генріх Мхітарян, getty images
27 жовтня 2025, 16:40
Досвідчений півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян ризикує пропустити від чотирьох до шести тижнів через травму, отриману в матчі 8-го туру чемпіонату Італії проти Наполі.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, ушкодження 36-річного вірменина виявилося серйознішим, ніж очікувалося. Медичне обстеження підтвердило травму стегна, яка потребує тривалої реабілітації.
У поточному сезоні 2025/26 Мхітарян провів вісім матчів за Інтер у всіх турнірах.
