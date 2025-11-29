Італія

Гості відкрили рахунок першими, але господарі швидко відновили перевагу.

У домашньому матчі Серії А Ювентус обіграв Кальярі з рахунком 2:1, хоча перемога далася команді нелегко.

Гості першими відкрили рахунок уже на 26-й хвилині завдяки Еспозіто, але Ювентус швидко відновив рівновагу: на 27-й хвилині Їлдиз зрівняв рахунок. До перерви бразильський форвард оформив дубль і вивів господарів уперед, забивши у компенсований час першого тайму (45+1).

Ювентус прагнув контролювати гру, проте Кальярі не здався і намагався відігратися, що зробило матч напруженим до останніх хвилин. Попри це, господарі втримали перевагу і здобули три очки.

Ювентус - Кальярі 2:1

Голи: Їлдиз, 27, 45+1 - Еспозіто, 26

Ювентус: Перін — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Маккенні, Локателлі, Тюрам (Міретті, 70), Костич (Камб'язо, 46) — Консейсан (Опенда, 85), Їлдиз (Кабаль, 85) — Влахович (Девід, 31)

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Луперто, Оберт (Ідріссі, 53) — Палестра, Адопо (Гаетано, 81), Дейола, Фолоруншо (Киличсой, 81), Літета (Праті, 53) — Борреллі, Еспозіто (Фелічі, 70)

Попередження: Камб'язо — Оберт, Фолоруншо, Фелічі, Праті, Дейола