"Б'янконері" продовжують вірити в канадського центрфорварда.

Центральний нападник Джонатан Девід навряд чи залишить Ювентус найближчим часом.

За даними журналіста Ніколо Скіри, попри чутки та інтерес до 25-річного гравця збірної Канади, "б'янконері" не розглядали можливості його продажу. Туринський клуб продовжує вірити у виконавця, який приєднався до нього в липні 2025 року, на правах вільного агента залишивши Лілль.

Контракт Ювентуса з Девідом розраховано до кінця червня 2030 року. Порталом transfermarkt Джонатан оцінюється в 45 млн євро.

Нещодавно, а саме у вівторок, 25 листопада, центрфорвард своїм дебютним голом за "б'янконері" в Лізі чемпіонів приніс їм звитягу над Буде/Глімт у Норвегії (3:2). Загалом на рахунку Девіда два гола та один асист у 16-ти матчах сезону-2025/26.