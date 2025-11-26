Ліга чемпіонів

Італійці забили тричі та піднялися на 21-ше місце загальної таблиці турніру.

У п’ятому турі загального етапу Ліги чемпіонів норвезький Буде/Глімт на домашньому полі приймав Ювентус. Команди на двох забили п’ять м’ячів, а мінімальну перемогу здобули гості з Турина.

Ювентус відзначився голами Лої Опенди, Вестона Маккенні та Джонатана Девіда. Буде/Глімт відповів точними ударами Оле Бломберга та Сондре Фета, однак цього виявилося недостатньо для порятунку.

Після цієї перемоги Ювентус набрав шість очок і піднявся на 21-шу позицію у таблиці. Буде/Глімт залишився з двома балами, займаючи 31-ше місце.

Буде/Глімт — Ювентус 2:3

Голи: Бломберг, 27, Фет, 87 (пен) - Опенда, 48, Маккенні, 59, Девід, 90+1

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Алісамі (Мое, 61), Бйоркан — Ев'єн (Йоргенсен, 77), Берг, Фет — Мяяття, Гег (Гелмерсен, 87), Бломберг

Ювентус: Перін — Калулу, Келлі, Копмейнерс — Маккенні, Локателлі, Аджич (Їлдиз, 46), Камб'язо — Консейсан, Міретті (Тюрам, 68) — Опенда (Девід, 75)

Попередження: Келлі, Міретті, Маккенні