Артем Довбик, Getty Images
03 грудня 2025, 11:22
Український форвард Роми Артем Довбик продовжує своє відновлення після травми, через яку він вже пропустив кілька матчів "вовків". Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.
За інформацією джерела, 28-річний українець цього тижня відновив бігові вправи на полі, але поки що працює за індивідуальною програмою.
Незабаром українець має приєднатися до загальної групи "вовків", проте тренерський штаб не поспішатиме з його поверненням на поле, тому він пропустить найближчі матчі Роми.
Цього сезону Довбик провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Свій найближчий матч Рома проведе проти Кальярі – гра відбудеться 7 грудня. Після 13 турів Рома набрала 27 очок і посідає четверте місце у Серії А.