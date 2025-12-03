Італія

Український форвард Роми Артем Довбик продовжує своє відновлення після травми, через яку він вже пропустив кілька матчів "вовків". Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією джерела, 28-річний українець цього тижня відновив бігові вправи на полі, але поки що працює за індивідуальною програмою.

Незабаром українець має приєднатися до загальної групи "вовків", проте тренерський штаб не поспішатиме з його поверненням на поле, тому він пропустить найближчі матчі Роми.

Цього сезону Довбик провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Свій найближчий матч Рома проведе проти Кальярі – гра відбудеться 7 грудня. Після 13 турів Рома набрала 27 очок і посідає четверте місце у Серії А.