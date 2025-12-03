Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, який відбувся 2 грудня 2025 року.

Туринський Ювентус у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії на своєму полі впевнено обіграв Удінезе (2:0) та вийшов у чвертьфінал турніру.

Команда Лучано Спаллетті відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 23 хвилині Маттео Пальма зрізав м'яч у сітку власних воріт.

Потім на 68 хвилині Мануель Локателлі подвоїв перевагу "старої синьйори", реалізувавши пенальті та знявши усі питання про переможця зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Удінезе у рамках 1/8 фіналу Кубку Італії-2025/26:

Ювентус — Удінезе 2:0

Голи: Девід, 23, Локателлі, 68 (пен).

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Гатті (Локателлі, 56), Келлі — Камб'язо, Маккенні, Копмейнерс, Міретті (Консейсан, 74), Кабаль (Маріу, 74) — Девід (Опенда, 74), Їлдиз (Жегрова, 84).

Удінезе: Сава — Пальма (Гує 71), Соле (Крістенсен, 81), Бертола — Ехізібуе, Ловрич, Саррага (Міллер, 59), Атта (Еккеленкамп, 71), Земура — Букса, Дзаніоло (Браво, 59).

Попередження: Пальма.