Северная Америка

Генеральний директор клубу Ксав'єр Асенсі прокоментував ситуацію з контрактом уругвайського ветерана.

Після того, як Інтер Маямі здобув довгоочікуваний Кубок МЛС, увага вболівальників переключилася на кадрові питання, а саме — на майбутнє Луїса Суареса.

Легендарний уругваєць, який возз'єднався у Флориді з Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом та Жорді Альбою, відіграв ключову роль у чемпіонському сезоні, проте його чинна угода добігає кінця.

Генеральний директор клубу Ксав'єр Асенсі в інтерв'ю Goal чітко окреслив позицію керівництва: рішення про продовження кар'єри повністю залежить від самого 38-річного нападника. Незважаючи на хронічні проблеми з колінами, які турбують форварда, його вплив на гру команди важко переоцінити.

"Луїс заслужив право самостійно вирішувати свою долю. Ми будемо щасливі, якщо він залишиться, але все залежить від того, як він почувається фізично і чого прагне далі", — дали зрозуміти у керівництві чапель.

Сам Суарес поки не дав остаточної відповіді, насолоджуючись святкуванням титулу. Проте можливість захистити трофей та виступити на Клубному чемпіонаті світу може стати вагомим аргументом для того, щоб Ель Пістолеро залишився у грі ще на один сезон.