Італія

Туринський клуб хоче підписати нападника Аталанти вже влітку.

Форвард Аталанти Адемола Лукман опинився у сфері інтересів Ювентуса.

Туринці планують здійснити трансфер наступного літа, розглядаючи нігерійця як потенційну заміну Душану Влаховичу, який може залишити клуб.

Лукман був відсторонений від основного складу Аталанти після невдалої спроби примусового переходу до Інтера влітку. Водночас очікується, що він відновить тренування з командою після завершення міжнародної паузи.

Нагадаємо, що бергамаски хотіли б отримати 50-55 млн євро за свого футболіста.

У минулому сезоні Лукман провів 31 матч, забивши 15 голів і віддавши п’ять асистів.