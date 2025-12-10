Інше

Українець виступає у складі Крайови.

Українського захисника Університаті Крайова Олександра Романчука визнано найкращим захисником чемпіонату Румунії в 2025 році за версією популярного видання Fanatik.

25-річний українець перебрався до румунського клубу влітку цього року, залишивши Кривбас. На його рахунку 25 матчів, шість голів та дві гольові передачі.

"Я пишаюся тим, що я тут. Хочу подякувати насамперед воїнам України, армії, тим, хто щодня захищає нашу країну. Вони захищають людей, зокрема мою сім’ю. Завдяки їм я можу грати у футбол та бути тут. Я також хочу подякувати своїй сім’ї, все, що я маю, — це завдяки їм. У футболі неможливо досягнути чогось поодинці.

Я дуже вдячний своїм партнерам по команді, персоналу, менеджерам. Ці люди довіряли мені та моїм якостям. Я відчуваю вашу підтримку та ціную її. Я щасливий, що можу грати у футбол у Румунії та займатися улюбленою справою", — сказав Романчук.

Після 19 турів Університатя набрала 34 очки і посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Румунії. Також клуб виступає у Лізі конференцій, де йде на 15 місці після чотирьох турів, набравши сім очок.